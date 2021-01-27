На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки
-
- 46
Існує думка, що чоловіки зраджують своїм половинкам через бажання отримати гарячий секс та нові враження. Чи справді це так – розповіла професор Алісія Уокер, яка нещодавно видала нову книгу "У гонитві за мужністю".
Професорка та письменниця Алісія Уокер зі США відома своїми дослідженнями сексуального життя та стосунків. Вона встигла видати книжки під назвами "Таємне життя обманутої дружини" та "У гонитві за мужністю", які базуються не лише на її досвіді, а й на опитуваннях.
І ще: Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
Цього разу вона вирішила підняти тему зрад та пояснила, чому ж на таке йдуть чоловіки та жінки. Існує популярна думка, що чоловіки зраджують частіше і роблять це лише заради сексу. Але Алісія Уокер руйнує цей стереотип. Хоч чоловіків і вважають секс-маніяками, а жінок романтиками, але це далеко не завжди правда.
"Чоловіки у цьому дослідженні насолоджувались сексом на стороні, але дуже високо цінували емоційну близькість. А от більшість жінок шукали тільки сексуальне задоволення", – пояснює професорка.
Тобто не можна вважати тягу до сексу у представників сильної статі тим фактором, який виправдовує зраду. Більшість з них насправді шукали увагу та ніжність, якої не отримували вдома. Вони прагнули отримати новий досвід з довгими днями у ліжку, поцілунками та чуттєвими контактами, як буває на початку стосунків.
Тим часом дівчата, як правило, прагнуть сексу без обов'язків та відштовхують хлопців, яких вважають надто близькими та залежними від них.
Ця думка суперечить результатам опитування серед 2 тисяч осіб, яке провів Superdrug Online Doctor у 2017 році. Результати показували, що найбільш ймовірною причиною зрад чоловіків було те, що жінки на стороні були привабливими, а друга половинка нікуди не дінеться і завжди буде поряд. А жінки зізнавались, що йдуть на зраду через брак уваги вдома.
У будь-якому випадку причини зрад є різними, але варто розуміти, що вони негативно впливають на стосунки. Крім тих випадків, коли партнери обговорюють та дозволяють можливі інтимні контакти на стороні.
Читайте також: Експерти визначили головні правила щасливих стосунків
-
21:55На Pornhub вийшли інструкції для екологічної мастурбації: відео (18+)
-
21:2228 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Експерт розповів, як правильно мити голову без шкоди для волосся
-
20:22У серіалі Бріджертони помітили кіноляп: фотофакт
-
19:57Визначено найбезпечніший автомобіль за результатами краш-тестів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:41Відомо, хто зіграє головну роль у приквелі Відьмака
-
19:19З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки
-
18:59В Україні помітили надпотужний Chevrolet Corvette: фото розкішного спорткара
-
18:42Безкоштовну Star Wars: Battlefront II завантажили понад 19 мільйонів гравців
-
18:28Реперка alyona alyona вперше показала своє тату між грудьми
-
18:14Гороскоп на 28 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:57У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році
-
17:41Том Круз, вибач: відомі імена перших космічних туристів, які полетять на кораблі Маска
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25У Apple розробляють гнучкий iPhone з незвичайними камерами
-
17:12З молотка пустять Бетмобіль, на якому можна буде роз'їжджати містом
-
16:54Реперка Карді Бі шокувала нарядом з голою оптичною ілюзією
-
16:42Прибутки 10 найбагатших людей можуть забезпечити весь світ вакциною від COVID-19: експерти
-
16:26Український учитель створив копію культового авто 60-х років: відео
-
16:12Через пандемію COVID-19 в Оксфорді закриють паб з 450-річною історією
-
15:52У Канаді представили гібридне літаюче авто
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
15:17Sony Xperia Pro: представлено дорожезний смартфон для операторів
-
15:04Компания "Евротерминал" оптимизирует инфраструктуру зерновой логистики Украины
-
21:55На Pornhub вийшли інструкції для екологічної мастурбації: відео (18+)
-
19:19З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки
-
17:57У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:33Як зробити кожен ранок бадьорим: прості правила
- 26 січня
-
21:48Яке порно збуджує найшвидше: цікаве дослідження
-
18:55Як жорсткість води впливає на густоту волосся
-
17:15Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)
-
14:15ТОП-4 нові серіали лютого 2021, які варті уваги
-
12:15Психологічний тест: оберіть тварину та отримайте послання
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
- 25 січня
-
20:48Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)
-
10:19Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:19Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання
-
07:18Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день
- 24 січня
-
20:50Дівчина тижня: гаряча футбольна уболівальниця Анна Фалькі, яка обожнює оголюватися (18+)
-
17:2515 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів