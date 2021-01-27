З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки

Існує думка, що чоловіки зраджують своїм половинкам через бажання отримати гарячий секс та нові враження. Чи справді це так – розповіла професор Алісія Уокер, яка нещодавно видала нову книгу "У гонитві за мужністю".

Професорка та письменниця Алісія Уокер зі США відома своїми дослідженнями сексуального життя та стосунків. Вона встигла видати книжки під назвами "Таємне життя обманутої дружини" та "У гонитві за мужністю", які базуються не лише на її досвіді, а й на опитуваннях.

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Цього разу вона вирішила підняти тему зрад та пояснила, чому ж на таке йдуть чоловіки та жінки. Існує популярна думка, що чоловіки зраджують частіше і роблять це лише заради сексу. Але Алісія Уокер руйнує цей стереотип. Хоч чоловіків і вважають секс-маніяками, а жінок романтиками, але це далеко не завжди правда.

"Чоловіки у цьому дослідженні насолоджувались сексом на стороні, але дуже високо цінували емоційну близькість. А от більшість жінок шукали тільки сексуальне задоволення", – пояснює професорка.

Тобто не можна вважати тягу до сексу у представників сильної статі тим фактором, який виправдовує зраду. Більшість з них насправді шукали увагу та ніжність, якої не отримували вдома. Вони прагнули отримати новий досвід з довгими днями у ліжку, поцілунками та чуттєвими контактами, як буває на початку стосунків.

Тим часом дівчата, як правило, прагнуть сексу без обов'язків та відштовхують хлопців, яких вважають надто близькими та залежними від них.

Ця думка суперечить результатам опитування серед 2 тисяч осіб, яке провів Superdrug Online Doctor у 2017 році. Результати показували, що найбільш ймовірною причиною зрад чоловіків було те, що жінки на стороні були привабливими, а друга половинка нікуди не дінеться і завжди буде поряд. А жінки зізнавались, що йдуть на зраду через брак уваги вдома.

У будь-якому випадку причини зрад є різними, але варто розуміти, що вони негативно впливають на стосунки. Крім тих випадків, коли партнери обговорюють та дозволяють можливі інтимні контакти на стороні.

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