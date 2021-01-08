Це уміння дозволяє продовжити молодість

Мало хто не хоче уповільнити процес старіння та продовжити життя, тому медики постійно вивчають цю тему. Однак не лише правильний раціон та спорт сприяють молодості.

Науковці з Мічиганського університету дійшли до висновку, що люди, які мають високий рівень самоконтролю, значно повільніше старіють та мають краще здоров'я. І це не голослівна заява, адже дослідники стежили за станом 1037 добровольців упродовж 50 років.

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Учені мали дані про їхнє здоров'я та психологічний стан та роботу мозку, а також проводили опитування серед кола спілкування цих людей. Врешті було зібрано чимало інформації про кожного, враховуючи інтелектуальні здібності, фінансовий стан та соціальні зв'язки.

З'ясувалось, що ті, хто мав доволі слабку силу волі, не так легко сприймали життєві труднощі, а от сильні люди довше залишались молодими та здоровими.

Одна із провідних авторів дослідження, психолог Лі Річмонд-Рейкерд пояснила, що саме самоконтроль, який не є вродженою особливістю, дозволяє залишатись біологічно молодшими. Тому дуже корисно розвивати це уміння, так само як і м'язи. Але у цьому випадку допомагає не спортзал, а програми емоційного регулювання, терапія.

"Коли ми стаємо дорослими, то ще маємо можливість закласти основу для здорового, фінансово захищеного та активного життя. навіть якщо й не мали таких планів у молодшому віці", – зазначила учена. Тому ніколи не пізно спробувати проаналізувати свою поведінку у певних ситуаціях, підготувати себе до стійкості та не втрачати самовладання.

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