На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Це уміння дозволяє продовжити молодість
-
- 29
Мало хто не хоче уповільнити процес старіння та продовжити життя, тому медики постійно вивчають цю тему. Однак не лише правильний раціон та спорт сприяють молодості.
Науковці з Мічиганського університету дійшли до висновку, що люди, які мають високий рівень самоконтролю, значно повільніше старіють та мають краще здоров'я. І це не голослівна заява, адже дослідники стежили за станом 1037 добровольців упродовж 50 років.
І ще: Чи справді людям потрібно мандрувати
Учені мали дані про їхнє здоров'я та психологічний стан та роботу мозку, а також проводили опитування серед кола спілкування цих людей. Врешті було зібрано чимало інформації про кожного, враховуючи інтелектуальні здібності, фінансовий стан та соціальні зв'язки.
З'ясувалось, що ті, хто мав доволі слабку силу волі, не так легко сприймали життєві труднощі, а от сильні люди довше залишались молодими та здоровими.
Одна із провідних авторів дослідження, психолог Лі Річмонд-Рейкерд пояснила, що саме самоконтроль, який не є вродженою особливістю, дозволяє залишатись біологічно молодшими. Тому дуже корисно розвивати це уміння, так само як і м'язи. Але у цьому випадку допомагає не спортзал, а програми емоційного регулювання, терапія.
"Коли ми стаємо дорослими, то ще маємо можливість закласти основу для здорового, фінансово захищеного та активного життя. навіть якщо й не мали таких планів у молодшому віці", – зазначила учена. Тому ніколи не пізно спробувати проаналізувати свою поведінку у певних ситуаціях, підготувати себе до стійкості та не втрачати самовладання.
Читайте також: Гнучкий графік чи офісна робота: що робить працівників щасливими насправді
-
18:22Гороскоп на 9 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Розлючений співробітник заводу Mercedes розтрощив 50 новеньких авто: фото та відео
-
17:25Надя Дорофєєва показала зухвале фото у коротких шортах на байку
-
16:54Автолюбителі показали, як поліпшити слабке світло ліхтарів заднього ходу
-
16:20Масштабний ребрендинг: Burger King повернеться до логотипа з 90-х та змінить упаковки
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:49Настя Каменських похизувалася ідеальною фігурою у купальнику на спекотному фото
-
15:18Тест на особистість: виберіть двері і дізнайтесь більше про себе
-
14:50Ілон Маск став найбагатшою людиною світу
-
14:20Розкішна та сексуальна Моніка Беллуччі розбурхала новою фотосесією
-
13:58Це уміння дозволяє продовжити молодість
-
13:20Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись
-
12:51Що у звичайному житті заважає схуднути
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:52Вбиральня у стоматолога вразила мережу: фото
-
11:23Картинки з Днем ангела Марії 2021: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
-
10:50Локдаун в Україні: що заборонено і що дозволено з 8 січня
-
10:27Зваблива Демі Роуз здивувала прозорим купальником (18+)
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
-
09:22Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2021
-
08:52Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта
-
08:19Чоловік створив власний Гоґвортс прямо на пляжі: відео
-
07:51Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса
-
07:16Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом
-
15:18Тест на особистість: виберіть двері і дізнайтесь більше про себе
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
-
07:16Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом
- 07 січня
-
21:47Як поїсти смачно і не набрати зайвого: 5 правил здорового святкового застілля
-
18:45Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму
-
16:21ТОП-5 нових серіалів січня 2021 які варто подивитись
-
13:52Яким трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у 2021
-
09:57Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня
- 06 січня
-
20:50Експерти назвали найкращу дієту 2021 року
-
20:19ТЕСТ: Яку колядку вам потрібно вивчити?
-
19:20Гороскоп на 7 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:05Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом
-
14:20Адріано Челентано – 83: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
12:51Британський ведучий показав, як змінився за 10 років: ефектне відео
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня
-
07:48Наскільки скоротилося виробництво смартфонів у 2020 році: дані аналітиків
- 05 січня
-
21:48Представники цих професій більш схильні до зрад
-
19:18Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів
-
16:46Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
18:49Variety склало рейтинг найбільш очікуваних фільмів 2021 року