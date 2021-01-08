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Це уміння дозволяє продовжити молодість

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Це уміння дозволяє продовжити молодість - фото 1

Мало хто не хоче уповільнити процес старіння та продовжити життя, тому медики постійно вивчають цю тему. Однак не лише правильний раціон та спорт сприяють молодості.

Науковці з Мічиганського університету дійшли до висновку, що люди, які мають високий рівень самоконтролю, значно повільніше старіють та мають краще здоров'я. І це не голослівна заява, адже дослідники стежили за станом 1037 добровольців упродовж 50 років.

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Учені мали дані про їхнє здоров'я та психологічний стан та роботу мозку, а також проводили опитування серед кола спілкування цих людей. Врешті було зібрано чимало інформації про кожного, враховуючи інтелектуальні здібності, фінансовий стан та соціальні зв'язки.

Це уміння дозволяє продовжити молодість - фото 442289

З'ясувалось, що ті, хто мав доволі слабку силу волі, не так легко сприймали життєві труднощі, а от сильні люди довше залишались молодими та здоровими.

Одна із провідних авторів дослідження, психолог Лі Річмонд-Рейкерд пояснила, що саме самоконтроль, який не є вродженою особливістю, дозволяє залишатись біологічно молодшими. Тому дуже корисно розвивати це уміння, так само як і м'язи. Але у цьому випадку допомагає не спортзал, а програми емоційного регулювання, терапія.

Це уміння дозволяє продовжити молодість - фото 442288

"Коли ми стаємо дорослими, то ще маємо можливість закласти основу для здорового, фінансово захищеного та активного життя. навіть якщо й не мали таких планів у молодшому віці", – зазначила учена. Тому ніколи не пізно спробувати проаналізувати свою поведінку у певних ситуаціях, підготувати себе до стійкості та не втрачати самовладання.

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Джерело: daily.afisha
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