Розвінчано популярні міфи про шкоду мікрохвильовок

Багато користувачів донині ставляться до мікрохвильовок з побоюванням, головним чином, через електромагнітне випромінювання пристрою. Фахівці прокоментували найпопулярніші міфи про НВЧ-пічки.

НВЧ-піч опромінює вас шкідливими променями. Насправді, навіть проста бюджетна мікрохвильова піч не є жодною загрозою здоров'ю, якщо під час її роботи людина знаходиться на відстані як мінімум 1,5 метра.

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Молекулярна структура їжі змінюється, продукти стають небезпечними. Насправді, мікрохвилі лише змушують молекули води в продуктах рухатися швидше, в результаті під дією випромінювання фактично відбувається самонагрів продуктів. Якоїсь зміни молекулярної структури продуктів, їх складу і властивостей не відбувається.

Дешеві мікрохвильовки локальних або китайських марок менш безпечні, ніж дорогі. Вимірювання лабораторії показують, що, з точки зору інтенсивності електромагнітного поля НВЧ-діапазону поблизу корпусу печі, відмінностей між дорогими брендовими і бюджетними моделями локальних марок не спостерігається: бездоганно працювати або виходити за рамки офіційних санітарних норм можуть як ті, так і інші.

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