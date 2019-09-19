Лайфхаки з мікрохвильовкою, про які ви точно не знали

Зараз практично немає такої кухні, де б господиня не користувалася мікрохвильовкою. Ділимось корисними ідеями використання мікрохвильовки.

Нарізаємо цибулю без сліз. Цибулину очищають від шкірки і зрізають обидва кінці. Поміщають в мікрохвильовку на пів хвилини. Цього часу достатньо, щоб підсохли пори, які виділяють сік, і ви без сліз зможете нашаткувати овоч.

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Смажимо горіхи. На тарілку викладають горіхи тонким шаром і ставлять в мікрохвильовку на дві хвилини, перемішують і знову ставлять на хвилину.

Реанімуємо відвологлі чипси. Паперовим рушником застеляють дно тарілки і викладають на неї чипси, поверх накривають серветкою. Витримують у печі пів хвилини, щоб волога випарувалася і чипси знову стали хрусткими.

Повертаємо свіжість хлібу. Продукт обертають у вологу серветку і ставлять в піч на 10 секунд. Результат – м'який хліб, ніби, його тільки-но спекли.

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