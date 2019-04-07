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Навіщо насправді потрібна синя сторона гумки

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Задум виробників гумок дуже різниться із фактичним їх використанням - фото 1
Задум виробників гумок дуже різниться із фактичним їх використанням / Amazon.com

Гумка – предмет першої необхідності для будь-якого школяра. Кольорові гумки з першого погляду схожі на яскраві цукерки, але в різні кольори їх фарбують не для краси.

У дитинстві багато хто з нас були впевнені, що синя сторона гумки призначена для того, щоб стирати написане кульковою ручкою.

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Але за задумом виробників, синя частина стирала написане і намальоване олівцем типу H на щільному зернистому папері або картоні. Незамінна річ для створення креслень. Для цього її робили з більш твердої гуми, адже на щільному папері графіт краще затримується. Від червоної частини залишалися сліди, а от синя робила це акуратно.

Втім, пізніше стало ясно, що синю частину гумки всі використовують для чорнила і це зіграло свою роль у просуванні товару. Зараз на багатьох гумках цю сторону навіть позначають символом ручки. Хоча, треба зауважити, що дірки в зошитах все одно залишаються...

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Джерело: lifebuzz
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