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Відеоблогер обдурив своїх підписників, і ось як

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Відеоблогер обдурив своїх підписників, і ось як - фото 1

Хлопець активно наповнює свої сторінки в соцмережах, що дуже подобається його підписникам. Проте це все виявилося брехнею. Дізнайтеся, як саме блогер надурив усіх.

Відеоблогер на своїй сторінці в мережі Instagram створив ілюзію розкішного життя. Експеримент блогера показав, як легко багаті люди набирають популярність та отримують визнання в соціальних мережах.

19-річний Байрон Дентон тиждень викладав свої фотографії, на яких демонстрував розкішне життя. На його знимках: перельоти приватним літаком, покупки Louis Vuitton, взуття Balenciaga, вечірки.

І ще: Блогерка з морозивом розізлила мережу: фотофакт

За цей проміжок часу значно збільшилася кількість його підписників, а кожен допис набирав багато лайків. І це не раптове багатство, виграш в лотереї або спадщина.

Насправді хлопець просто вирішив проекспериментувати. Як результат: він підтвердив, що найбільшою популярністю користуються багаті люди. Якщо людина в соцмережах поширює фото, які свідчать про наявність великих грошей, то можна легко стати впливовим.

Байрон використовував фоторедактори, щоб змінити свої знімки. В середньому створення кожного фейкового зображення займало у нього 45 хвилин, а майже ніхто не помітив, що знімки несправжні. За словами блогера, за весь тиждень лише 5 людей запитали, чи реальні ці фотографії.

Відеоблогер обдурив своїх підписників, і ось як - фото 317739

До теми: Instagram-блогерів розкритикували користувачі мережі, і ось чому

Джерело: insider
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