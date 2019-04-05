Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину

Художник прийняв 20 різних наркотиків, щоб продемонструвати вплив препаратів на мозок людини. Дивіться, що в нього вийшло.

Щоб створити цю серію ілюстрацій, графічний дизайнер Брайан Поллетт протягом 20 днів приймав різні наркотики. Художник з Сан-Франциско каже, що тим самим він хотів створити освітній проект, який пов'язаний з психоделікою і мистецтвом.

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Уявіть, що минуле, майбутнє і лінійний час зникли. Ви можете просто зосередитися на своєму існуванні прямо зараз. Ідея завтра смішна. Я можу створювати мистецтво, не піклуючись про думку сторонніх, без надмірного аналізу процесу, і інтуїтивно насолоджуватися створенням найбільш чесних робіт, – пояснює митець.

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