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Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину

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Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 1

Художник прийняв 20 різних наркотиків, щоб продемонструвати вплив препаратів на мозок людини. Дивіться, що в нього вийшло.

Щоб створити цю серію ілюстрацій, графічний дизайнер Брайан Поллетт протягом 20 днів приймав різні наркотики. Художник з Сан-Франциско каже, що тим самим він хотів створити освітній проект, який пов'язаний з психоделікою і мистецтвом.

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Уявіть, що минуле, майбутнє і лінійний час зникли. Ви можете просто зосередитися на своєму існуванні прямо зараз. Ідея завтра смішна. Я можу створювати мистецтво, не піклуючись про думку сторонніх, без надмірного аналізу процесу, і інтуїтивно насолоджуватися створенням найбільш чесних робіт, – пояснює митець.

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Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319006

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319007

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319008

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319009

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319010

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319011

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319012

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319013

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319014

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319015

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319016

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319017

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319018

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319019

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319020

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319021

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319022

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319023

Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину - фото 319024

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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