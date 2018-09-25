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Науковцям вдалося зрозуміти, чому панди – самотні тварини

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Нове дослідження вчених вражає - фото 1
Нове дослідження вчених вражає / zveridikie

Велика панда занесена до Червоної книги та знаходиться в списку тварин, яким загрожує вимирання.

Американські зоологи вивчили особливості спілкування великих панд і з'ясували, що здатність тварин розпізнавати один одного вельми обмежена.

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Так, розрізнити представника свого виду по характерному колірному забарвленні, схожому на овече, тварина може лише на відстані до 20 метрів. При цьому стать потенційного партнера вони можуть розпізнати лише, якщо він (або вона) наважиться підійти ще ближче – на 10 метрів.

Ось чому пандам так складно знайомитися - фото 278083
Ось чому пандам так складно знайомитися / pandafriends

Для порівняння, орангутанги впізнають один одного на відстані близько 300 метрів, а слони спілкуються на відстані до кілометра.

Як показують наші дослідження, коли панда виявляє потенційного партнера, звукові комунікації між ними дійсно спостерігаються лише на дуже близькій відстані, – каже вчений Зоологічного інституту Сан-Дієго Бенджамін Чарльтон.

Це, на думку дослідників, значно ускладнює пошук партнера та скорочує популяцію.

Вважається, що в дикій природі залишилося всього близько двох тисяч панд.

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Джерело: BBC
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