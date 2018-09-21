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У Канаді єнот-злодюжка поцупив увесь хліб з будинку

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Господиня намагалася домовитися з єнотом, просила його покинути будинок - фото 1
Господиня намагалася домовитися з єнотом, просила його покинути будинок / Firenews

У канадському Торонто єнот заліз у житловий будинок і спустошив усі запаси хліба на кухні.

Зазначається, що господиня застала пухнастого злодія прямо на місці злочину.

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"З єнотом вона намагалася домовитися, просила його покинути будинок. Після цього тварина сховалася за кухонною технікою і там доїдала награбоване. Коли в будинку не залишилося жодної крихти, ситий єнот пішов з дому", – йдеться в повідомленні.

Раніше в США єнот забрався на 23-й поверх висотної будівлі. Очевидці зняли, як тварина, подібно до "людини-павука", підіймається по стіні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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