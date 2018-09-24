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Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018

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Переможець конкурсу - фото 1
Переможець конкурсу

Гран-прі 2018 року отримав Саїд Мохаммадзадех за фото іржавого корабля на висихаючому озері в Ірані.

На фотоконкурс, організований Інститутом управління водними ресурсами та екологічного контролю, надіслали знімки учасники з 89 країн.

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Всі ці знімки – від мавпи, що заколисує пластикову пляшку, до дайвера, що рятує черепаху, – різко окреслюють екологічні проблеми, перед якими сьогодні опинилася наша планета.

Фото, яке отримало Гран-прі:

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278039

1. Засуха, переможець в категорії "Зміни клімату" (Індія)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278040

2. Рай загублених сердець (Буркіна-Фасо)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278038

3. Не в моєму лісі (Малайзія)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278037

4. Порятунок черепахи (Шрі-Ланка)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278036

5. Міське життя (Сінгапур)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278035

6. За перебігом брудної річки (Індія)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278032

7. Нова іграшка (Арктика)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278033

8. Шланги, що висмоктують воду з льодовикового озера в Перу

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278034

9. Повінь (Індія)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278029

10. Брудний колір (Ліван)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278030

11. Сільський пейзаж

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278031

12. Ясла смерті (Буркіна-Фасо)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278028

13. Зона глибокої води (Індія)

Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018 - фото 278027

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Джерело: newsweek
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