Науковці з'ясували, як екстазі впливає на поведінку восьминога

Вчені вивчили, як екстазі впливає на каліфорнійського двоплямистого восьминога Octopus bimaculoides, який відомий своєю агресивною поведінкою до всіх організмів, серед яких і свої родичі.

Американські біологи виявили, що особини двоплямистого каліфорнійського восьминога реагують на прийом екстазі точно так само, як і люди: стають більш соціальними. Після прийому екстазі восьминоги стали більш доброзичливими.

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Для того, щоб дізнатися, як тварина відреагує на екстазі, восьминога помістили в трикамерний акваріум, у воду якого додали наркотик: сама особина перебувала в центральній кімнаті, а в кімнатах з боків від неї був або новий предмет, або нова незнайома особина.

Восьминоги реагують на екстазі так сам, як і люди

Під час експерименту вчені з'ясували, що після прийому наркотичної речовини восьминоги стали набагато соціальнішими, більше цікавлячись новим знайомим, а не предметом.

Отримані дані дозволили зробити висновок, що в організмі восьминога присутня ділянка, яка відповідає за участь серотонінергічної системи в регуляції соціальної поведінки. Подібна функція присутня так само і у людини. Дослідження дозволило зробити висновок, що подібна регуляція –еволюціонно дуже давня.

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