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Дуже рідкісна тварина народилася у зоопарку США
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Мадагаскарська руконіжка, яка відноситься до рідкісного виду тварин, народилася в зоопарку Денвера.
Маленьку тваринку називали Німфадорою в честь персонажа книг про Гаррі Поттера Німфадори Тонкс. Її маму звати Беллатрикс, як ще одну героїню романів Беллатрикс Лестрандж.
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Цей рідкісний вид був відкритий у 1780 році дослідником П'єром Соннера на західному березі Мадагаскару. Зараз вчені відносять мадагаскарську руконіжку до єдиного сучасного виду сімейства руконожкових.
Це ссавці мають пухнасту чорно-буру шерсть, довгий хвіст і тонкі пальці. Руконіжки є найбільшими представниками приматів, що ведуть нічний спосіб життя.
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