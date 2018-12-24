Науковці з'ясували, як будували Стоунхендж

Вчені припустили, що знайдені циліндри, вкриті складним різьбленням, використовували як вимірювальні інструменти.

Стародавні кам'яні циліндри, названі фолктонськими барабанами, чий вік сягає 4-4,6 тисячі років, використовувалися племенами на півночі сучасної Англії як вимірювальні інструменти для створення мегалітичних споруд, у тому числі Стоунхенджа.

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Циліндри, вкриті складним різьбленням, були знайдені в 1889 році в дитячій могилі, датованій неолітом, і з того часу неодноразово вивчалися. Однак тільки зараз дослідники визначили, для чого ці артефакти застосовувалися.



Вчені виміряли довжину окружності кожного барабана і з'ясували, що якщо сім разів обернути мотузкою великий циліндр, то відміряна довжина дорівнюватиме 3,22 метра. Це ж число вийде, якщо обмотати вісім разів мотузкою середній циліндр або десять разів найменший. За словами археологів, циліндри могли бути корисними під час створення в Стоунхенджі трилітів – споруд з трьох каменів, один з яких лежить на двох інших. Стародавні люди відміряли потрібну довжину, обмотуючи мотузки навколо фолктонських барабанів або катаючи їх по землі.

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