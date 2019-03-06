Що відбувається з тілом після розриву стосунків

Розставання з коханою людиною – складний період у житті кожного. Коли різні емоції, переживання і стреси вирують, організм також на все це реагує.

Люди запрограмовані на необхідність людського контакту, і коли ми його втрачаємо, то відчуваємо біль. Прихильність людини до людини загострюється. Наукові дослідження довели, що біль після розриву активує ту ж частину мозку, яка стимулюється під час кокаїнової залежності.

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Все болить. Нерідко людина відчуває і фізичний біль в таких випадках. Це відбувається через те, що області мозку, які відповідають за больові сигнали, сприймають гіркоту соціального відторгнення або розставання як фізичну.

Складніше тверезо міркувати. Ваші думки заплутуються. Ви легко забуваєте про те, який сьогодні день, і будете більш імпульсивні, ніж зазвичай. Критичне мислення і самоконтроль – під загрозою. Вам доведеться особливо уважно пильнувати за собою, адже розставання змінить вашу звичну поведінку.

Випадає волосся. Через кілька місяців може проявитися ще один симптом. Навіть, якщо ви пережили розрив і почали рухатися далі, стрес, який атакував вас всі ці дні, дасть про себе знати. Ви можете почати втрачати волосся приблизно через три місяці після розставання. Це нормально: організм перемкнув фолікули з режиму зростання у режим сну.

Втрата апетиту або надмірна вага. Після розставання багато хто відчуває проблеми з апетитом. Але в перспективі розрив нерідко стає причиною і надмірної ваги. Через стрес клітини стають менш чутливими до інсуліну, в результаті чого організм починає виділяти його ще більше, що прискорює процес відкладення жирів.

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