Науковці розповіли, як соцмережі впливають на раціон дітей

Дослідники з університету Ліверпуля провели соціальний експеримент за участю дітей різного віку і визначили, як на їхні харчові вподобання впливають соцмережі. Зокрема, фахівці виявили, що блогери стимулюють споживання калорійної їжі.

У дослідженні психологи посилаються на статистику, згідно з якою 93% дітей Великобританії у віці від 8 до 11 років виходять в інтернет, 77% дивляться відео на YouTube, а 18% мають акаунти в соціальних мережах. Для підлітків, чий вік варіюється від 12 до 15 років, ці показники дорівнюють 99, 89 і 69% відповідно.

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Через настільки всеосяжний вплив інтернету автори захотіли дізнатися, яку роль в ньому відіграють блогери, і чи здатні вони задавати тенденції в харчуванні.

Усього в експерименті брали участь 176 дітей у віці від 9 до 11 років. Їх випадковим чином розділили на три групи.

Кожна з груп переглядала популярні Instagram-акаунти. Усі профілі згенерували штучно, але вони нічим не відрізнялися від справжніх. Кожен з них мав близько мільйона підписників. Перший влогер захоплювався нездоровою їжею: шоколадом, цукерками й іншими солодощами. Другому подобалася здорова їжа, наприклад, морквяні палички та виноград. В акаунті третього – увага продуктам зовсім не приділялася.

Блогери неабияк впливають на харчові звички дітей

У результаті діти з першої групи споживали на 26% більше кілокалорій від здорової і нездорової їжі в порівнянні з дітьми третьої групи, і на 32% більше тільки від шкідливих закусок. Між другою і третьою групами різниці в споживанні кілокалорій не спостерігалася – ні в загальному значенні, ні щодо здорової їжі.

Один з авторів дослідження, психолог Анна Коутс зробила висновок, що діти довіряють блогерам навіть більше, ніж знаменитостям. На її думку, варто було б обмежити коло розрекламованої ними їжі, адже це може впливати на здоров'я молодого покоління.

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