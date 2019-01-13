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Науковці зруйнували міф про кризу середнього віку

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Науковці вважають, що ніякої кризи не існує - фото 1
Науковці вважають, що ніякої кризи не існує / womo

Учені-психологи спростували поширену думку про те, що криза середнього віку таки існує.

Як з'ясувалося, кризи середнього віку насправді не існує, і людям навпаки подобається вік після 40-50 років. До такого висновку дійшли австралійські дослідники Університету Мельбурна.

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Науковці стверджують, що середній вік – усього лише період у житті, який просто вимагає звикання через свої особливості.

Вони зазначили, що не існує і якогось етапу в житті, коли різко збільшується ризик кризи переоцінки цінностей.

Та й самі дослідники переконалися в тому, що життя в цілому стає більш позитивним, що робить психіку людини стабільнішою.

Кризи середнього віку не існує - фото 300829
Кризи середнього віку не існує / sanotskyi

Раніше науковці розповіли, які зустрічі здатні продовжувати тривалість життя. Учені з Університетського коледжу Лондона дійшли до висновку, що періодичні і часті зустрічі з близькими та друзями допомагають уповільнити старіння та покращити здоров'я. Це підтвердив 4-річний експеримент, у рамках якого експерти відстежували життя понад 7 тисяч осіб віком від 50 років. Виявилось, що найкращі показники здоров'я у тих піддослідних, які вважають, що виконують важливі та корисні справи.

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Джерело: dailymail
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