Науковці зняли подорож до центру Землі: вражаюче відео

Учені, які вивчають вплив глобального потепління на Антарктиду, просвердлили свердловину глибиною 650 метрів у шельфовому льодовику Фільхнера. Після цього в неї опустили камеру.

Відео, яке нагадує сюжет з книжки Жуля Верня "Подорож до центру Землі", виклав доктор Йоханес Лозе з Університету Бірмінгему.

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Він разом з іншими науковцями бере участь у проекті FISS, ціль якого – спрогнозувати вплив глобального потепління на льодовик Філінхера та підвищення рівня світового океану.

Раніше науковці виявили під землею величезні гори. Фахівцям після аналізу сейсмологічних даних вдалося отримати несподівані дані. Вони змоделювали за допомогою суперкомп'ютерів особливості розсіювання хвиль, що проходять через гірські породи і відбиваються або переломлюються через наявність переходів між породами. У підсумку вчені змогли визначити особливості межі, розташованої на глибині 660 кілометрів. Вона виявилася більш нерівною в порівнянні з іншими горами. Геологи зазначили, що статистична модель висоту нерівностей визначити не дозволяє. Однак, згідно з попередніми оцінками, ці гори більше за будь-які деталі рельєфу, розташовані на поверхні земної кори.

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