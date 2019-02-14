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Науковці виявили новий гігантський вид динозаврів

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Знайдено скелет динозавтра гігантських розмірів - фото 1
Знайдено скелет динозавтра гігантських розмірів / youtube

У Танзанії палеонтологи виявили майже повний скелет титанозавра гігантських розмірів. Примітно, що його хвіст складався з хребців, що нагадують за формою серце.

Титанозавра відносяться до виду зауроподів – динозаврів, що мають великі розміри і відносяться до чотириногих травоїдних ящерів. Ці створіння мали величезну масу, відкладали велику кількість яєць і відрізнялися швидким темпом росту молодняку.

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Mnyamawamtuka moyowamkia - фото 307644
Mnyamawamtuka moyowamkia

Новий вид динозавра назвали Mnyamawamtuka moyowamkia, що в перекладі означає – "тварина з річки Мтука з хвостом-серцем" на мові кісвахілі.

"Це відкриття допомогло нам зрозуміти, як виглядала фауна Африки під час однієї з епох "великих змін". До того ж, тепер ми краще розуміємо те, як виглядала географія континенту в той час, а незвичайний хвіст цього ящера став своєрідним подарунком для публіки на день Святого Валентина", – зазначила одна з дослідників Джуді Ског.

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Джерело: journals.plos
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