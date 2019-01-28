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Названо ще одну вагому причину займатися сексом

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Ще одна вагома причина регулярно займатися сексом - фото 1
Ще одна вагома причина регулярно займатися сексом

Ми неодноразово розповідали про те, що заняття сексом приносять не лише насолоду, а й користь. Цього разу науковці назвали ще одну вагому причину зайнятися коханням, і мова не про схуднення або прискорення обміну речовин.

Учені з Університету штату Джорджія виявили, що регулярний секс може знизити артеріальний тиск так само, як і ліки.

І ще: Науковці розповіли, що можна вилікувати за допомогою сексу

У групі добровольців показники артеріального тиску знизилися на 13% на наступний день після того, як вони займалися сексом. При цьому, показник тиску при прийомі таблеток для боротьби з підвищеним тиском, був таким же.

Секс може знижувати артеріальний тиск - фото 304232
Секс може знижувати артеріальний тиск / TTC

Що стосується сексу, то чим більше задоволення він приносив, тим нижчим виявлявся потім тиск. Дослідники вважають, що це пов'язано з виділенням гормону окситоцину, який ефективно бореться зі стресом.

В експеримент також було включено дослідження, в якому учасники займалися сексом, не знімаючи спеціальні монітори серцевого ритму. В результаті виявилося, що після інтиму показник "серцевого" тиску також падав на 17 мм.

Щоправда, поки рано говорити про те, чи можливе таке зниження в людей, які страждають від гіпертонії або підвищеного артеріального тиску.

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Джерело: Mport
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