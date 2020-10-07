Науковці зі США виявили, що коронавірус притупляє больові відчуття

Співробітники центру медичних наук Університету Аризони дійшли до висновку, що коронавірус здатний викликати ефект анестезії, блокуючи білок, який відповідає за виникнення відчуття болю. Ба більше, вони пояснили, чому так відбувається.

Така особливість може бути причиною безсимптомних випадків COVID-19 – з її допомогою хвороба "маскується" в організмі, залишаючись непоміченою на ранніх стадіях зараження. Це сприяє поширенню вірусу серед людей, з якими контактує заражений.

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"Ймовірно, на першому етапі, найбільш критичному, ви нічого не відчуваєте, тому що у вас є таке "знеболювальне", – розповів керівник дослідження Раджеш Ханна. – Це вводить вас в оману, змушуючи повірити, що з вами все гаразд".



Коронавірус може притуплювати больові відчуття

Також Ханна повідомив, що на час хвороби багато пацієнтів позбулися і від хронічного болю. Після одужання вони повернулися назад.

Раніше вчені назвали місце, де ви маєте найбільше шансів підхопити коронавірус. Так, на думку фахівців, людина швидше за все заразиться COVID-19 у ліфті багатоповерхового будинку. Крапельки вірусу можуть зберігатися у кабіні ліфта від зараженої людини до 30 хвилин. Учені відзначають, що найбільше крапельок з вірусом виділяється, коли людина кашляє або голосно розмовляє.

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