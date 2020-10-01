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Коронавірус День вчителя

Південний парк висміяв соціальну дистанцію у новому епізоді, присвяченому коронавірусу

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Південний парк присвятив новий випуск COVID-19 - фото 1
Південний парк присвятив новий випуск COVID-19

На сайті Comedy Central вийшов спеціальний годинний епізод мультсеріалу "Південний парк". Він присвячений головній події 2020 року – пандемії коронавірусу.

У цьому епізоді автори "Південного парку" висміюють дотримання соціальної дистанції та віддалене навчання дітей.

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Крім того, в серії зачіпають тему жорстокості поліцейських у США: через те що охоронці порядку вдалися до насильства, їх звільнили, і вони пішли працювати вчителями в школу.

В одній зі сцен Картман і Стен прямо під час уроку починають бійку, однак вчителі-поліцейські навмисне розстрілюють афроамериканця Токена Блека. Після цього вчителі-поліцейські встановлюють у школі тюремні порядки.

Дональда Трампа творці епізоду зробили одним з головних винуватців у поширенні коронавірусу.

Крім того, творці шоу опублікували відео, в якому розповіли про те, як створювали серіал під час пандемії:

2 жовтня епізод вийде на HBO Max.

Читайте також: Чому не варто дивитися усі епізоди серіалу за раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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