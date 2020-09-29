Як коронавірус впливає на чоловіків: нове несподіване дослідження учених

Кожне нове дослідження виявляє черговий вплив коронавірусу на людину. Так, учені з Туреччини виявили, що COVID-19 може негативно вплинути на чоловіків. Мовиться про вплив інфекції на рівень тестостерону у сильної половини людства.

Учені Мерсінського університету зробили висновок, що коронавірусна інфекція позбавляє організм чоловіків частини тестостерону.

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Дослідники проаналізували зміни в організмі 232 добровольців, які перенесли коронавірус різного ступеня тяжкості. Вони встановили, що у 51% випадків (113 чоловіків) на тлі коронавірусної інфекції розвинувся гіпогонадизм (нездатність організму синтезувати достатню кількість тестостерону).

За словами медиків, коронавірус позбавив чоловіків приблизно третини нормальної кількості тестостерону.



Коронавірус знижує рівень тестостерону на третину

"Чим важче протікає хвороба, викликана коронавірусом, тим інтенсивніше скорочується тестостерон. Хоча на втрату лібідо скаржилися навіть ті учасники, які переносили інфікування новим вірусом без симптомів", – повідомили вчені.

На їхню думку, з урахуванням виявленої особливості, лікування COVID-19 може і повинне містити терапію тестостероном. Адекватна кількість цього гормону пов'язана не тільки зі статевою функцією – це також визначає особливості імунітету, впливає на схильність до вірусних, серцево-судинних захворювань, включаючи гіпертонію.

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