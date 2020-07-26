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Коронавірус Карантин

Науковці зі Швейцарії створили антикоронавірусні джинси

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Антивірусні джинси перешкоджають потраплянню COVID-19 - фото 1
Антивірусні джинси перешкоджають потраплянню COVID-19

HeiQ – компанія зі Швейцарії, яка вирішила трішки полегшити життя людей по всьому світу. Вона розробила технологію, яка дозволяє створювати антивірусні джинси. Як це працює читайте далі.

Антивірусні джинси зовні нічим не відрізнятимуться від звичайних. Відтак, є всі шанси, що цю технологію може використовувати й ваш улюблений бренд. А поки ця технологія зацікавила компанію Diesel, яка вже готує до виходу антивірусні джинси.

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Працюють антивірусні джинси просто. Під час виробництва деніму його обробляють спеціальною рідиною Viroblock. Вона служить санітайзером, який очищає текстиль від бактерій і вірусів. Viroblock покриває денім своєрідною плівкою, яка перешкоджає потраплянню навіть COVID-19.

Під час виробництва тканину обробляють спеціальною рідиною - фото 417536
Під час виробництва тканину обробляють спеціальною рідиною

Бренди Warp + Weft і DL1961 вже зацікавилися розробкою HeiQ і планують запустити антивірусну колекцію джинсових речей.

Джинси з деніму, створеного за технологією Viroblock, зберігають свою антивірусну ефективність до 30 прань у делікатному режимі. Це важливий нюанс, на який слід звернути увагу під час покупки таких джинсових виробів.

Лінійка антивірусного деніму Warp + Weft і DL1961 з'явиться 1 жовтня.

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Джерело: Dazed
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