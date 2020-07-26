На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці зі Швейцарії створили антикоронавірусні джинси
-
- 13
HeiQ – компанія зі Швейцарії, яка вирішила трішки полегшити життя людей по всьому світу. Вона розробила технологію, яка дозволяє створювати антивірусні джинси. Як це працює читайте далі.
Антивірусні джинси зовні нічим не відрізнятимуться від звичайних. Відтак, є всі шанси, що цю технологію може використовувати й ваш улюблений бренд. А поки ця технологія зацікавила компанію Diesel, яка вже готує до виходу антивірусні джинси.
Це цікаво: Маска завжди з тобою: винахід цього американця змушує сміятись
Працюють антивірусні джинси просто. Під час виробництва деніму його обробляють спеціальною рідиною Viroblock. Вона служить санітайзером, який очищає текстиль від бактерій і вірусів. Viroblock покриває денім своєрідною плівкою, яка перешкоджає потраплянню навіть COVID-19.
Бренди Warp + Weft і DL1961 вже зацікавилися розробкою HeiQ і планують запустити антивірусну колекцію джинсових речей.
Джинси з деніму, створеного за технологією Viroblock, зберігають свою антивірусну ефективність до 30 прань у делікатному режимі. Це важливий нюанс, на який слід звернути увагу під час покупки таких джинсових виробів.
Лінійка антивірусного деніму Warp + Weft і DL1961 з'явиться 1 жовтня.
Читайте також: Чому експерти не рекомендують вішати маску на дзеркало заднього виду в авто
-
18:46Складання футболок на швидкість: робот обійшов людину кумедній дисципліні
-
18:18Гороскоп на 27 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Науковці зі Швейцарії створили антикоронавірусні джинси
-
17:30Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
-
17:14PornHub і БДСМ: українці виявилися тими ще прихильниками домінування у порно
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:48Медики назвали простий спосіб побороти безсоння
-
16:19Ілон Маск посварився з коханою у Twitter через займенники
-
15:49Американських військових можуть пересадити на електропікапи
-
15:18Тест: оберіть фігуру і визначте свою сильну сторону
-
14:47Відчуй себе марсіанином: реальні фото Марсу перетворили на документальний 4К-фільм
-
14:20Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
-
13:52Пара в ресторані шокувала своїм лайфхаком з масками: відео
-
13:21Модель Келлі Гейл похизувалась фото топлес (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 27 липня – 2 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Рік і Морті: з'явився анонс 5 сезону серіалу (відео)
-
12:00Вихідні у серпні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні на День Незалежності
-
11:56Як доглядати за шкірою обличчя влітку
-
11:22Ведмідь вирішив відпочити у басейні американки (відео)
-
10:50Цей простий продукт допомагає схуднути
-
10:22Поп-зірка Холзі вразила ідеальною фігурою без одягу
-
09:50Дратівливим жінкам порадили пити це щодня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня
-
08:53Помірялись конячками: Porsche 911 Turbo S і McLaren 720S порівняли у дрег-заїзді
-
17:30Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
-
14:20Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 27 липня – 2 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня
-
08:25Погода в Україні 26 липня: прогноз погоди на сьогодні
- 25 липня
-
21:22Жінка-кішка: переможниця Холостяка Даша розбурхала чоловічу уяву сексуальним фото (18+)
-
18:44Кмітливий татусь поділився лайфхаком, завдяки якому його син за рік прочитав 120 книг
-
15:45Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
-
12:11Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 25 липня
-
08:19Погода в Україні 25 липня: прогноз на суботу
- 24 липня
-
21:55Дизайнер створив набір секс-іграшок для літніх людей: без стетоскопа не обійшлося
-
18:4930 улюблених фільмів Крістофера Нолана: рейтинг стрічок від культового режисера
-
16:35Впізнай сідниці Дженніфер Лопес: складний тест для справжніх фанатів
-
14:49Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен
-
12:05Ліга непарних шкарпеток: 5 нових українських книг, які вас зацікавлять
-
09:12Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 24 липня
-
07:19Погода в Україні 24 липня: у яких областях очікують дощі
- 23 липня
-
21:51Як у порно: жителям Канади радять займатися сексом через стінку (18+)
-
19:25iPhone Photography Awards 2020: найкращі знімки, зроблені на смартфон
-
16:50Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо: перший коментар
-
14:15Спекотні хіти липня: плейлист нової популярної музики
-
12:05Деніел Редкліфф святкує 31-річчя! Вгадай фільм з актором за кадром
-
08:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня
-
07:227 секретів, які дозволять приготувати вам ідеальну каву щоранку