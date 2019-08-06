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Експерти назвали ще одну вагому причину стати вегетаріанцем

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Вегетаріанство може врятувати людство - фото 1
Вегетаріанство може врятувати людство

Фахівці переконані, що вегетаріанство може принести людству користь. Тому ловіть від нас ще одну вагому причину відмовитися від улюблених гамбургерів і курячих крилець.

Голод в одних країнах і нерозумне споживання в інших, забруднення, пов'язане з сільським господарством – виклики, про які йдеться у 564-сторінковому звіті про світові ресурси. Дослідження підготувала команда експертів з різних країн за підтримки Програми розвитку ООН.

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Щоб впоратися з цими викликами, людству потрібно виробляти більше їжі, не збільшуючи територію сільськогосподарських земель – тут не обійтися без ГМО, йдеться у доповіді. Також потрібно відновити природні екосистеми, збільшити популяцію риб та знизити викиди від харчової промисловості.

Хмарній епосі кінець: щоб зупинити кризу, всім потрібно буде стримати апетити. За статистикою, відвідувачі американських ресторанів недоїдають близько 55% їжі, тому що порції дуже великі.

Американці недоїдають понад половину страв у кафе - фото 345799

Відмова від м'яса жуйних тварин (яловичини, баранини і козлятини) – одна з ефективних стратегій зниження екологічної шкоди, відзначають експерти. Якщо зменшити споживання цих видів м'яса, можна знизити шкідливі викиди приблизно на 16%. Для цього людям потрібно буде переглянути свій раціон і здебільшого перейти на рослинну їжу: овочі, боби, зернові.

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