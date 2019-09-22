Науковці заявили, що смартфони стають причиною зникнення сексу у стосунках

Кому потрібен секс, якщо є смартфон?

Вільний час стає все більш напруженим для людей. Замість того, щоб насолоджуватися часом удвох, люди стали все більше усамітнюватися. І виною тому стали смартфони.

Це видно з репрезентативного дослідження Leisure Monitor 2019, яке опублікував Фонд майбутніх досліджень.

Ловіть момент: Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом

"З чисто наукової точки зору це катастрофа. Ми хочемо займатися своїми справами, байдикувати, заводити друзів – але ми не можемо цього зробити, тому що боїмося щось пропустити або прийняти неправильні рішення", – сказав Ульріх Рейнхардт, науковий керівник представницького дослідження, якого цитує видання Die Welt.

Соціальні мережі, навпаки, допомагають лише в обмежених масштабах: ідеальні фотографії інших людей в Instagram і будуть чинити тиск на багатьох. Наслідком цього є бажання максимально використовувати всі.

"Існує тенденція до оптимізації, яка відбувається протягом усього життя. На роботі, для тіла, а також у вільний час. Це створює стрес", – каже Рейнхардт.

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58% респондентів заявили, що вони зловживають використанням смартфона у свій вільний час. Зокрема, згідно з дослідженням, молоді люди перестрибують з одного заняття на інше, бажаючи бути присутніми скрізь і нічого не пропустити (маються на увазі соціальні мережі).

Тому висновок "моніторного дозвілля" такий: все більше людей не можуть займатися своїми особистими справами і приділяти час своїм хобі.

Дозвільний стрес виражається навіть в особистому житті людей. За даними "монітора дозвілля", тільки кожен другий (52%) займається сексом не рідше одного разу на місяць. П'ять років тому їх було 56%.

Однією з причин цього є вираженіше використання смартфонів: коли партнер постійно розмовляє телефоном – це не зовсім романтичний настрій.

Смартфон став привабливим варіантом відпочинку, який завжди і всюди можливий.

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