Ці пози дозволять вам отримати максимум задоволення від сексу

Якщо ви хочете урізноманітнити ваше сексуальне життя – не полінуйтесь випробовувати різні пози. Це дозволить не лише отримати максимум задоволення, а й повернути пристрасть вашим стосункам. Розповідаємо вам про секс-пози, які допоможуть отримати якомога більше кайфу від цього приємного процесу.

Утім, не всі пози однакові хороші для того, щоб жінка досягла оргазму, відзначають сексологи. Адже найчастіше це залежить від тривалості статевого акту. Експерти розповіли про дві пози, які точно продовжать її задоволення і, само собою, припадуть до душі вам.

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Класична вершниця. Цей варіант особливо подобається чоловікам, адже можна просто лежати, надавши партнерці всю ініціативу. Можна як лягти на спину і повністю розслабитися, так і розташуватися напівсидячи, нахилитися, спертися на руки назад або вперед. Жінка ж сідає зверху і сама контролює глибину та темп. Вона може рухатися вниз-вгору, робити тазом кругові рухи; сидіти рівно для глибшого проникнення або прилягти на партнера, щоб зробити його не таким глибоким.

Ці пози дозволять вам отримати якомога більше задоволення

Поза ложок. Це хороший варіант для ніжного сексу. Партнери можуть обіймати і цілувати один одного, а не занадто глибоке проникнення дозволяє чоловікові протриматися якомога довше. Партнери лягають на бік один до одного обличчям, жінка закидає ногу чоловікові на стегно. Ввести пеніс в такому положенні може бути непросто, але тільки спочатку.

При цьому експерти відзначають, що популярна поза доггі-стайл для тривалого сексу підходить погано. Коли чоловік сам повністю контролює глибину та швидкість статевого акту, йому складніше протриматися до настання у партнерки оргазму.

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