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Науковці запропонували відмовитися від вечері: у чому суть

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Відмовтесь від вечері на користь обіду - фото 1
Відмовтесь від вечері на користь обіду

Учені довели важливість часу прийомів їжі для схуднення. Аби досягнути бажаного результату фахівці рекомендують повністю відмовитися від вечері. Чому їм на думку спала така ідея – читайте далі!

Дослідження у сфері клінічного харчування показало, що час прийому їжі може мати суттєвіший вплив, ніж те, що ви їсте. Зокрема, вчені вважають, що відмова від вечері може прискорити процеси схуднення.

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Учені порівняли результати схуднення двох груп людей, що сидять на дієті, в які входили тільки жінки у віці від 18 до 45 років. Вони споживали однакову кількість щоденних калорій, але одна з груп з'їдала свою їжу під час сніданку і обіду, а друга група мала ще й вечерю.

У представників першої групи також відзначили поліпшення чутливості до інсуліну, що може допомогти запобігти діабету.

Замість вечері слід віддати перевагу ситнішому обіду та сніданку - фото 366968
Замість вечері слід віддати перевагу ситнішому обіду та сніданку

Попри те, що необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи можна зберегти ці результати, а також, чи застосовуються вони до населення в цілому, це проста зміна способу життя, яку може зробити кожен. Як бонус ви втрачаєте типове почуття голоду в полудень, оскільки ваш сніданок більш калорійний, ніж зазвичай.

При цьому, після ситного обіду ви будете значно менше хотіти повечеряти. Щоб спростити перехід на таку дієту, автори дослідження рекомендують все ж вечеряти, але лише салатом з овочів.

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Джерело: Med2
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