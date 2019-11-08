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Науковці запропонували відмовитися від вечері: у чому суть
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Учені довели важливість часу прийомів їжі для схуднення. Аби досягнути бажаного результату фахівці рекомендують повністю відмовитися від вечері. Чому їм на думку спала така ідея – читайте далі!
Дослідження у сфері клінічного харчування показало, що час прийому їжі може мати суттєвіший вплив, ніж те, що ви їсте. Зокрема, вчені вважають, що відмова від вечері може прискорити процеси схуднення.
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Учені порівняли результати схуднення двох груп людей, що сидять на дієті, в які входили тільки жінки у віці від 18 до 45 років. Вони споживали однакову кількість щоденних калорій, але одна з груп з'їдала свою їжу під час сніданку і обіду, а друга група мала ще й вечерю.
У представників першої групи також відзначили поліпшення чутливості до інсуліну, що може допомогти запобігти діабету.
Попри те, що необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи можна зберегти ці результати, а також, чи застосовуються вони до населення в цілому, це проста зміна способу життя, яку може зробити кожен. Як бонус ви втрачаєте типове почуття голоду в полудень, оскільки ваш сніданок більш калорійний, ніж зазвичай.
При цьому, після ситного обіду ви будете значно менше хотіти повечеряти. Щоб спростити перехід на таку дієту, автори дослідження рекомендують все ж вечеряти, але лише салатом з овочів.
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