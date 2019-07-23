Науковці запропонували рятувати льодовики штучним снігом

Учені з Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат пропонують новий спосіб порятунку льодовиків Антарктиди від танення. На їхню думку, необхідно скинути на них близько 74 трильйонів тонн штучного снігу.

Дослідники використовували кліматичну модель, щоб імітувати танення крижаного щита. Потім у рамках моделі вони створили прошарок снігу, який з часом перетвориться на лід. Щоб таким чином зберегти льодовики від руйнування, необхідно 10 метрів нового льоду зі штучного снігу на рік.

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Для реалізації цієї ідеї буде необхідне відкачування океанської води на висоту 640 метрів до поверхні льодовика, опріснення цієї води та її видування у вигляді снігу. Ще можна знайти спосіб зберігати її настільки довго, щоб вона замерзла, але для цього необхідна величезна кількість енергії.

Льодовики планують засипати штучним снігом

Учені відзначають, що такий спосіб порятунку льодовиків може мати негативні наслідки: від падіння рівня Світового океану до повного спотворення моделей його циркуляції та зміни течій.

Ми не пропонуємо робити те, що ми показали, ми лише говоримо, що це одне з рішень для людства. Якщо ми не хочемо втратити наші міста, потрібно щось зробити, – кажуть кліматологи.

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