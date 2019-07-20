Чим звичайні блискітки шкодять екології

В останні роки збільшився попит на блискітки. Глітер широко використовують в косметиці та оздобленні. Читайте далі та дізнайтеся, чим саме шкідливі блискітки.

Що ж не так з глітером? Блискітки – це мікропластик. Вони пропускаються фільтрами й потрапляють в океан, де через привабливий вигляд стають кормом для риб.

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У водах Світового океану вже близько 50 трильйонів полімерних частинок. Маса світового пластику – 8,3 мільярда тонн. Це більше, ніж 25 000 хмарочосів або мільярд слонів.

Мікропластик настільки всюдисущий, що його знайшли навіть на дні Маріанської западини. Тільки уявіть, діяльність людини призвела до того, що наше сміття є навіть в найглибших і невивчених точках океану. Бренди хочуть, щоб ви купували маски з блискітками, а про екологію вони не турбуються.

Блискітки також роблять зі слюди, але при її видобутку використовують рабську дитячу працю. Тому, такий продукт теж не є гідною альтернативою. Проте є синтетична слюда, яка не приносить шкоди навколишньому середовищу, але її використовує вкрай мало брендів.

Відмова від блискіток – екологічний мінімум, який може зробити кожен.

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