Науковці закликають кожного рухатися щогодини

Дослідження, в якому вивчалися рівні активності до і під час пандемії COVID-19, показало, що ізоляційні обмеження значно знижують легку активність, пов'язану зі спілкуванням і роботою. Тож вони буквально закликали кожного з нас щогодини рухатися.

У дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі BMJ Neurology і проведеному Королівським коледжем Лондона, вивчали, як змінюються рівні активності в учасників дослідження з м'язовою дистрофією й іншими спадковими міопатіями.

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До вибірки увійшли люди з різними фізичними здібностями: від високого ступеня незалежності до допоміжної мобільності, у тому числі 41 людина з інвалідністю, яка пересувається на візку. Однак автори говорять, що результати будуть актуальні для дорослих з різними здібностями та досвідом, тому що багато людей зіткнулися з відсутністю фізичної рутини під час ізоляції.

Дослідники виявили значне зниження інтенсивності повсякденної активності під час ізоляції. До локдауну учасники в середньому виконували легку активність 84,5 хвилини на день та мали відносно низьку частоту погодинних пересувань. Під час локдауну легка активність знизилася у середньому на 25 хвилин на день, а частота погодинних переміщень на 11%. Ця легка активність у повсякденному житті не орієнтована на вправи. Однак вона пов'язана з поліпшенням показників здоров'я для всіх.



Наша щоденна фізична активність знизилася втричі під час локдауну / Фото Unsplash

Тому учені рекомендують бодай щогодини рухатися. Для цього достатньо буде встати з-за столу та пройтися квартирою. Можете, наприклад, підійти до вікна або вийти на балкон, щоб подихати свіжим повітрям.

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