Науковці зафіксували рух світла у надсповільненому відео

Швидкість світла у вакуумі, як відомо, є постійною і ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше. Однак закони фізики не забороняють уповільнити світло так, щоб можна було вловити його рух. Вчені змогли зловити на камеру рух відбитого променя світла в просторі – про таке неймовірне досягнення дослідники

У лабораторії Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні вдалося записати на камеру процес проходження світла. Для зйомки використовувалася надшвидкісна камера MegaX, яка здатна записувати те, що відбувається на швидкості 24 тисячі кадрів на секунду. Також був використаний і надшвидкий електронний затвор з частотою спрацьовування всього 3,8 наносекунди.

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Завдяки великій кількості кадрів і швидкому затвору можна зафіксувати поширення світла на кількох знімках, не переміщаючи камеру і не накладаючи один на одного зображення, зняті іншими камерами. Все зроблено одним дублем на MegaX, – запевняє автор дослідження.

Звичайно, побачити саме світло неможливо. Тому вчені пішли на хитрість – вони зосередилися на русі фотонів лазерного імпульсу, розсіюють частинки у повітрі. Використовуючи знання про траєкторію імпульсу і про те, як довго імпульси доходили до камери, команда застосувала алгоритми штучного інтелекту для побудови тривимірного світлового шляху. Щоб експеримент пройшов успішно, використовувалася установка, де світло послідовно відбивається від декількох дзеркал.

На думку експертів, це відкриття може бути корисним не тільки в наукових дослідженнях, але й також у віртуальній та доповненій реальності, робототехніці і автопілотованих автомобілях. Знання про рух світла дозволяє приладам точніше відтворювати навколишнє середовище.

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