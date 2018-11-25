Науковці вважають, що стрес може бути корисним, але є одна умова

Стреси не завжди стоять на заваді вашій успішності / MPort

Американський психолог Кетлін Гунтерт вважає, що стрес з'являється тоді, коли люди не відчувають баланс між проблемою, що виникла та способами її вирішення.

Психолог і група вчених прийшли до висновку, що існує "поганий" стрес і "хороший". Перший тип стресу з'являється, наприклад, коли люди переживають розставання, а другий – при переході на нову роботу.

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Тривалий стрес погано позначається на фізіології й емоційному самопочутті. Однак короткочасні та незначні стреси захищають клітини організму від окислювальних процесів, які виникають на тлі хвороб і старіння.

Стреси допомагають мобілізувати свій робочий потенціал / Finparty

Також короткочасні потрясіння покращують продуктивність, натомість, тривалі – її погіршують. Наприклад, хвилювання через наближення здачі проекту сприяють зосередженості та мобілізації своїх сил. З'являється мотивація виконати роботу вчасно.

Стреси стимулюють людей розв'язувати проблеми, в результаті чого вони отримують корисний життєвий досвід. Крім того, стреси допомагають боротися зі страхами, а не уникати їх.

Ще один незвичайний плюс стресу – це стимул налагодити соціальні зв'язки, щоб відчувати себе щасливими та потрібними.

Згідно з проведеним дослідженням, стрес – нормальне явище і навіть невід'ємна частина життя людей. В потрібному дозуванні він буде приносити користь. Головне, уникати тривалих стресів і не стресувати через дрібниці.

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