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Жінки назвали найпривабливіший тип чоловіків

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Цей тип чоловіків більше припадає до душі жінкам - фото 1
Цей тип чоловіків більше припадає до душі жінкам / fazarosta

Психологи прийшли до висновку про те, що чоловіки з бородами є більш привабливими. Принаймні, на думку кількох тисяч жінок, які взяли участь в дослідженні.

Представникам сильної половини людства, які терпіти не можуть щодня голитися, можна відтепер цього не робити.

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Дослідження показало, що чоловіки з рослинністю на обличчі здаються жінкам більш привабливими, ніж поголені.

8 500 жінок оцінили привабливість як бородатих, так і безбородих чоловіків. Автори дослідження хотіли з'ясувати, наскільки маскулінність рис обличчя та бородатість впливають на чоловічу привабливість для побудови короткострокових і довгострокових стосунків.

Бородаті чоловіки більше подобаються жінкам - фото 288925
Бородаті чоловіки більше подобаються жінкам / UpNature

У цілому, жінкам показували поголених чоловіків, що мають 5-денну і 10-денну щетину, а також жорстку щетину (не менше 4 тижнів), а також повноцінну бороду. Дослідження показало, що жорстка щетина – найбільш приваблива.

Слідом за нею в списку розташувалися легка щетина, потім повноцінна борода. Ну і на останньому місці за ступенем привабливості були поголені чоловіки. Легка щетина сприймалася жінками найбільш придатною для короткострокових стосунків, а якщо жінки хотіли чогось тривалого і серйозного, то вони вибирали справжню бороду.

Учені прийшли до висновку про те, що характерні маскулінні риси обличчя на кшталт широкого підборіддя та нависаючих надбрівних дуг, які начебто повинні свідчити про вік чоловіка та його соціальне домінування, не є необхідними характеристиками, на які жінки звертають увагу при пошуку довготривалих партнерів. І якщо чоловіки хочуть підвищити шанси у цьому питанні, то їм потрібно відрощувати бороди.

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Джерело: onlinelibrary
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