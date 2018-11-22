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До 35 чи після? Психолог розповіла про кар'єрний ріст

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Найкращий вік для реалізації потенціалу - фото 1
Найкращий вік для реалізації потенціалу

Психолог розповіла, коли саме у житті людей відбуваються найважливіші події та кар'єрний ріст.

Психолог Мег Джей наголошує, що найбільший потенціал у людей варто використовувати ще до 30-35 років. Це стосується не лише пошуків себе, а й кар'єрного росту. Цю думку Джей розкриває у своїй книзі "Важливі руки. Чому не варто відкладати життя на потім". На її думку, саме у цей період до 35 років відбуваються майже 80% найважливіших і ледь не доленосних подій у житті.

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Дві треті росту доходів випадають саме на перші 10 років кар'єри, а також у цей час більшість людей вже знаходять свою половинку. Щоправда, найгірше, що вік 20-30 люди вважають доволі проміжним. Відтак, відсутність підготовки до дорослого життя викликає кризу ідентичності у тих, хто ще не встиг показати свої сили.

До того ж, Мег Джей вважає, що людський мозок припиняє розвиватись до 30 років, щоправда, нейробіологи не надто погоджують з психологом, адже у цей період вкладають головні способи дії, які рідко хто міняє з часом.

Найкращий вік для реалізації потенціалу - фото 290484
Найкращий вік для реалізації потенціалу

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Джерело: cosmo.com.ua
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