Лікарі назвали продукти, які пришвидшують старіння

Ранні зморшки, слабкі кістки, проблеми з пам'яттю... Усі ці, а також інші симптоми старіння організму спостерігаються з більшою інтенсивністю при вживанні деяких продуктів. Ми розповімо вам, які слід вилучити з раціону, аби запобігти цьому.

Відразу ж зазначимо, що частина продуктів – ваші улюблені.

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Солодощі. Власне в цукрі, як такому, нічого поганого немає. Він дає енергію мозку, рятує від занепаду сил, і не цінувати цукор за це не можна. Але велика кількість солодкого в раціоні прискорює старіння, зокрема, сприяє появі зморщок.

Молекули цукру провокують процес глікірування колагену – одного зі структурних білків шкіри, що забезпечують еластичність та гладкість. Наслідком цього процесу стає поява на шкірі глибоких зморщок, втрата чіткості лицьового овалу. При цьому, як встановили вчені, пошкоджений цукром колаген може накопичуватися не тільки в шкірі, а й у всіх тканинах організму, підвищуючи їх схильність до в'ялості та старіння.

Ковбасні вироби. Перероблені м'ясні продукти містять фосфатні добавки, які пов'язують воду та забезпечують виробам соковитість. На відміну від звичайного фосфору, який засвоюється організмом на 40-60%, фосфати всмоктуються на всі 90%. В організмі ці речовини вступають в з'єднання з кальцієм і утворюють відкладення, які скупчуються в артеріях, погіршують їх стан, сприяють розвитку атеросклерозу.

Таким чином, у людини років 35, яка регулярно вживає ковбасу, стан судин можна порівняти з судинами людини 50-60 років.

Трансжири. Регулярне вживання продуктів з трансжирами прискорює процес старіння мозку, підвищуючи ризик виникнення проблем з пам'яттю та інших когнітивних порушень. Учені з'ясували, що трансжири підвищують концентрацію ліпопротеїнів низької щільності в крові, що стимулює процеси, що ведуть до формування амілоїдних бляшок – білкових субстанцій, що відкладаються в мозку і викликають специфічні порушення.

Зазвичай джерелом трансжирів називають оброблені продукти, що містять маргарин: тістечка, печиво та здобу, напівфабрикати, соуси. Але трансжири можуть міститися і в натуральній їжі – наприклад, в яловичині і баранині. Споживання таких продуктів необхідно контролювати.

Молоко. У Швеції провели дослідження, яке показало, що пиття великої кількості молока (понад трьох склянок на день) збільшувало для людей після 50-ти ризик деградація кісток і переломів. На думку вчених, такий ефект пов'язаний з дією молочного цукру лактози. Один з компонентів лактози діє як окислювач, провокуючи розвиток запалення. Тому найбільші любителі молока ризикують тим, що їх кістки можуть постаріти завчасно.

Фахівці вважають, що кисломолочні продукти в цьому плані корисніші, оскільки не надають подібної дії на стан кісток через знижений вміст лактози.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не лінуйтесь контролювати свій раціон.

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