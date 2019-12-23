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Науковці вразили заявою, пов'язаною з дорогими покупками

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Розкішні покупки можуть добряче понизити самооцінку - фото 1
Розкішні покупки можуть добряче понизити самооцінку

Віддаєте перевагу дорогим і преміальним товарам? У дослідників з Бостонського коледжу є для вас несподівана заява. Згідно з їхнім спостереженням, такі "вподобання" можуть стати причиною розвитку синдрому самозванця. Розповідаємо, як вони дійшли до такого висновку.

Покупки люксових товарів народжують у людей відчуття невідповідності самим собі, особливо в тому випадку, якщо людині такі придбання не потрібні. А це, у свою чергу, може стати причиною розвитку синдрому самозванця серед покупців, як показало дослідження вчених з Бостонського коледжу.

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Спочатку, коли люди купують модні автомобілі або унікальні ювелірні вироби, то це розвиває у них почуття власної статусності та радості. Але люксові товари – це палка з двома кінцями, як вважають дослідники.

Вони з'ясували, що багато покупців сприймають ці товари, як привілеї, які вони не заслуговують. Саме це є причиною синдрому самозванця. Наукова робота – метааналіз 9 попередніх досліджень, який показав, що деякі покупці мають проблему самоідентичності, коли використовують куплені люксові продукти. Якби вони не носили або не використовували настільки розкішні предмети та товари, то почувалися б упевненіше.

Розкішні покупки не на всіх впливають позитивно - фото 375906
Розкішні покупки не на всіх впливають позитивно

Так, одна жінка розповіла дослідникам, що відчуває якесь почуття сорому, коли носить золоте намисто з діамантами, оскільки їй не характерні подібного роду ювелірні вироби, навіть попри те, що вона може їх собі дозволити.

Утім, у людей, що мають високу самооцінку, подібних проблем не виникає. Крім того, синдром самозванця з'являється і в тому випадку, якщо люди використовують люксові продукти тільки для якихось спеціальних приводів.

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Джерело: dailyexcelsior
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