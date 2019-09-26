Скільки людей у світі мають синдром самозванця: вражаюча цифра

Чимало людей страждають від синдрому самозванця і навіть не підозрюють про це. Що це за поведінка і скільки відсотків населення нашої планети постійно так роблять - читайте далі.

Доволі часто можна почути про те, як люди, які чудово виконують свою роботу, розповідають про те, що тут немає нічого особливого і це взагалі не їх заслуга. Таке трапляється у різних сферах: від шоу-бізу і до буденних професій.

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Однак така надмірна скромність насправді є "синдромом самозванця", як пояснюють науковці з Brigham Young University. І така поведінка простежується у кожного п'ятого мешканця нашої планети! 20% людей мають цю психологічну проблему, яка змушує їх думати, що вони не на своєму місці, недостатньо добре виконують власні обов'язки і тому подібне, хоча насправді це не так.

Чимало людей недооцінює себе

Психологи пояснюють, що "синдром самозванця" здатен відчутно знизити задоволення від власного життя, адже змушує постійно перебувати у психологічному дискомфорті. Однак не все так погано, адже його можна побороти. Для цього потрібно, щоб людина почала вірити у свої сили та об'єктивно оцінювала себе. Тут можуть допомогти друзі та близькі, а також психологи.

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