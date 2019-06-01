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Науковці вразили несподіваною заявою про освіту в університеті

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Часто студенти задумуються над тим, чи потрібна їм вища освіта - фото 1
Часто студенти задумуються над тим, чи потрібна їм вища освіта

Фахівці з британського центру підтримки студентів Uni Health з'ясували, що 80% з тих, хто навчається в університетах, скаржаться на постійний стрес і тривожний стан.

В опитуванні взяли участь понад 1000 студентів від 17 до 35 років. З них 775 осіб заявили про проблеми з психічним здоров'ям. Головні симптоми – стресовий стан, почуття пригніченості та постійна втома. Також студенти регулярно відчувають тривожність, страждають від безсоння і панічних атак.

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Причини такого стану криються в страху перед майбутнім і великими навантаженнями. У деяких студентів до цього додаються проблеми з одногрупниками і дискримінація з боку викладачів.

У березні лікарі провели масштабніше дослідження й опитали понад 38 000 студентів. Учені назвали рівень стресу серед учасників "тривожно високим". Половина респондентів хоча б раз думала про заподіяння собі фізичної шкоди, а 9,4% такі думки навідують регулярно. 33% були змушені звернутися за допомогою до психологів або психотерапевтів. При цьому більшість зазначає, що до вступу до університету проблем такого роду у них не було.

Студенти скаржаться на постійні стреси - фото 331205

Усе більше людей замислюються, чи варте навчання в університеті таких зусиль. Тиск дуже високий, а успіх і прибуткова робота після закінчення навчання не гарантується, – каже психотерапевт Ханна Морріш.

Вона рекомендує студентам дотримуватися балансу між вишем та особистим життям і скласти власний графік розваг, щоб зберегти здоров'я.

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Джерело: The Guardian
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