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Науковці вразили несподіваною заявою про освіту в університеті
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Фахівці з британського центру підтримки студентів Uni Health з'ясували, що 80% з тих, хто навчається в університетах, скаржаться на постійний стрес і тривожний стан.
В опитуванні взяли участь понад 1000 студентів від 17 до 35 років. З них 775 осіб заявили про проблеми з психічним здоров'ям. Головні симптоми – стресовий стан, почуття пригніченості та постійна втома. Також студенти регулярно відчувають тривожність, страждають від безсоння і панічних атак.
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Причини такого стану криються в страху перед майбутнім і великими навантаженнями. У деяких студентів до цього додаються проблеми з одногрупниками і дискримінація з боку викладачів.
У березні лікарі провели масштабніше дослідження й опитали понад 38 000 студентів. Учені назвали рівень стресу серед учасників "тривожно високим". Половина респондентів хоча б раз думала про заподіяння собі фізичної шкоди, а 9,4% такі думки навідують регулярно. 33% були змушені звернутися за допомогою до психологів або психотерапевтів. При цьому більшість зазначає, що до вступу до університету проблем такого роду у них не було.
Усе більше людей замислюються, чи варте навчання в університеті таких зусиль. Тиск дуже високий, а успіх і прибуткова робота після закінчення навчання не гарантується, – каже психотерапевт Ханна Морріш.
Вона рекомендує студентам дотримуватися балансу між вишем та особистим життям і скласти власний графік розваг, щоб зберегти здоров'я.
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