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Науковці вразили несподіваною заявою, пов'язаною з татуюваннями

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На думку науковців, люди з татуюваннями у зоні ризику - фото 1
На думку науковців, люди з татуюваннями у зоні ризику / eater

Серед людей з татуюваннями значно більше схиблених, наркоманів і прогульників, ніж серед людей з чистою шкірою. Але є і хороші новини: татуйовані люди значно частіше займаються сексом. Принаймні у цьому впевнені науковці з Флориди.

Результати нового наукового дослідження демонструють, що люди з малюнками на тілі значно частіше проявляли так звану "ризиковану поведінку", яка охоплює куріння і тюремні терміни, а також регулярніше за інших займалися сексом в минулому році. Крім того, як пише Daily Mail, у них висока ймовірність проблем зі сном.

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Автори роботи – вчені з Університету Маямі, що у Флориді, США, – кажуть, що провели дослідження, щоб у майбутньому допомогти дерматологам і організаціям зі сфери охорони здоров'я. Нібито з цими результатами медпрацівники будуть задавати більш правильні питання пацієнту про негативну і небезпечну поведінку, побачивши татуювання.

У США, де проводилося дослідження, за даними Pew Research Center, татуювання є у 40% людей віком від 18 до 29. У половини з них – від двох до п'яти тату, а у 18% – від шести і більше. Існує кілька досліджень, які підтверджують інформацію про потенціал небезпечної поведінки серед тінейджерів і зрілих людей з татуюваннями. Одне проводилося ще у далекому 2001 році Університетом Рочестера. Тоді виявили, що тінейджери з татуюваннями значно частіше курять травку, п'ють алкоголь і прогулюють школу, ніж їх однолітки без малюнків на тілі.

Науковці вважають, що татуйовані люди мають більше сексуальних партнерів - фото 303677
Науковці вважають, що татуйовані люди мають більше сексуальних партнерів

Також заслуговує на увагу більш свіже дослідження, опубліковане в "Міжнародному журналі дерматології". Для нього у 2016 році опитали 2000 осіб – їх запитували про наявність татуювань, стан здоров'я, можливі діагностовані ментальні розлади та проблеми зі сном.

Ще було три питання: чи курять вони заборонені в більшості країн світу субстанції, чи проводили час у будь-яких виправних установах, з якою кількістю партнерів займалися сексом в останні пару років.

Всі три показники були значно вищі в опитаних персон з татуюваннями, ніж у тих, що без них. Також серед людей з тату був встановлений більш високий відсоток діагностованих ментальних розладів або проблем зі сном.

"Ранні дослідження вже встановлювали зв'язок між наявністю татуювань та проявом потенційно небезпечних форм поведінки, – сказала лідер команди вчених, доктор Каролін Мортенсен, професор Університету Маямі. – У століття підвищення популярності тату, в тому числі серед жінок і робочих професіоналів, ми підтвердили цей зв'язок, але не встановили, що саме татуювання здатні негативно впливати на статус вашого здоров'я".

Ми ж не погоджуємось з твердженням, що татуювання можуть свідчити про те, що перед вами потенційно небезпечна людина. Максимум, що ми можемо точно сказати, так це те, що у неї достатньо високий больовий поріг ;)

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Джерело: dailymail
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