Науковці вразили несподіваною заявою про бісексуальних жінок

Учені Університету Східної Англії проаналізували дані 12 національних медичних досліджень, в яких брали участь понад 93 тисячі осіб. У спостереженні серед іншого вимірювався індекс маси тіла (ІМТ), а також повідомлялася сексуальна орієнтація.

У результаті, науковці виявили несподіваний взаємозв'язок між вагою й орієнтацією.

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У жінок гомосексуальна орієнтація підвищує ризик надмірної ваги на 41%, а загальний ризик для здоров'я збільшується на 14%. Також серед лесбіянок на 24% більше дівчат з надмірною вагою або ожирінням, ніж серед гетеросексуальних. Натомість для чоловіків ситуація діаметрально протилежна: чоловіки-геї втричі частіше мають недостатню вагу.

Бісексуальні жінки схильні до повноти

"Це відкриття вселяє тривогу, тому що надмірна вага й ожиріння – це відомі фактори, що впливають на низку станів, включаючи захворювання серцево-судинної системи, інсульт, рак і ранню смерть. У свою чергу, чоловіки-геї і бісексуали з більшою ймовірністю, ніж гетеросексуальні чоловіки, мають недостатню вагу, і з'являється все більше свідчень, які говорять про те, що недостатня вага теж пов'язана з низкою проблем зі здоров'ям, включаючи передчасну смерть", – заявила доктор Джоанна Семльен.

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