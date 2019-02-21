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Науковці розповіли, чому жінкам важливо бути закоханими

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Учені спостерігали за закоханими жінками, і ось що виявили - фото 1
Учені спостерігали за закоханими жінками, і ось що виявили

Учені з Університету Тулейн і Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі проводили дослідження протягом двох років. Вони зібрали групу добровольців з 47 жінок, які перед початком експерименту пройшли медичне обстеження.

Потім кожні два тижні вони заповнювали спеціальні анкети, розповідаючи про загальне самопочуття й особисте життя.

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Як тільки жінки знайомилися з кимось і заявляли, що закохалися, – у них брали кров на аналіз, а потім порівнювали результати з першим обстеженням. З'ясувалося, що у період закоханості в організмі підвищувалася активність генів, що беруть участь в антивірусному захисті.

Закоханість позитивно впливає на жіноче здоров'я - фото 309155
Закоханість позитивно впливає на жіноче здоров'я

Вчені вважають, що така реакція пов'язана з тим, що організм налаштовує себе на передбачувану інтимну близькість, адже більшість вірусів поширюються через тісний фізичний контакт, і потрібно заздалегідь захиститися.

Дослідники планують скласти карту фізіологічних змін, які виникають при закоханості й розвитку романтичних стосунків, щоб більш детально вивчити цю закономірність.

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Джерело: Tulane EDU
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