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Науковці розповіли, що впливає на перше враження про людину

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Ось що впливає на формування першого враження - фото 1
Ось що впливає на формування першого враження

Учені впевнені, що на перше враження про незнайому людину впливає саме її форма тіла. Про це свідчать дослідження, проведені американськими експертами на базі Техаського університету.

Давно відомо, що враження про людину формується, починаючи буквально з першого погляду. Вчені зі США під час експерименту виявили цікавий взаємозв'язок між зовнішнім виглядом людини і загальним враження про неї.

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Дослідники вивчили вплив форми тіла на сприйняття людини. У вивченні брали участь близько 80 студентів з університету в Далласі. Під час експериментів їм пропонувалося переглянути 140 людських фігур чоловіків і жінок, змодельованих спеціальною програмою на основі лінійної моделі. Волонтери повинні були скласти свою думку про наявність тих чи інших рис у представлених фігур. Для цього їм пропонувалося п'ять категорій рис з рівною кількістю позитивних і негативних характеристик.

За результатами досліджень виявилося, що саме повним людям найчастіше приписуються негативні характеристики, натомість, стрункі постаті викликали більше симпатії, а їх власники називалися більш доброзичливими. Така ж тенденція спостерігалася і при оцінці ваги тіла.

Фігура однозначно впливає на перше враження - фото 309078
Фігура однозначно впливає на перше враження

Людей із зайвою вагою студенти вважали недисциплінованими та тими, хто недбало ставиться до всього. Стрункі ж люди навпаки, вважалися високоорганізованими й обережними. Науковці припустили, що тут присутній прямий взаємозв'язок – вибір способу життя відбувається завдяки сумлінності.

В цілому, добровольцями були складені такі характеристики фігур: "прямокутні" мають більшу стриманість, пасивність та сором'язливість, це спокійні, надійні люди, на яких можна покластися. Грушоподібні, або класично жіночні, а також і чоловічі широкоплечі фігури були сприйняті, як ті, що належать волелюбним особам, екстравертним, але при цьому дратівливим, впертим і конфліктним.

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Джерело: medikforum
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