5 міфів про презервативи, в які ви досі вірите

Про "гумові плащики" шириться безліч міфів і вигадок, що і стає причиною того, що більшість людей віддають перевагу незахищеному сексу. Спробуємо розвіяти найпопулярніші міфи, які захистять вас!

Мінімум задоволення

Якщо ви досі вважаєте, що презервативи знижують чутливість, то у нас є для вас гарна новина. Сучасні "гумові плащики" настільки тонкі, що практично не впливають на відчуття під час сексу. Також наукові дослідження підкреслюють, що люди і з презервативом, і без нього, оцінюють свій секс однаковісінько!

І ще: 7 вагомих причин регулярно займатися сексом

Сумнівна надійність

На жаль, на сьогодні ще не винайдено більш надійний засіб контрацепції. Нагадаємо, що презерватив захищає вас на 98%. Втім, є й ті, хто вважає, що презервативи – справжня панацея. Пам'ятайте, що у вас є всі шанси потрапити у ці 2%, які відведені саме на категорію "не вельми надійні".

Презервативи – найнадійніший засіб контрацепції / rd

Оральний секс не потребує презерватива

Нагадаємо, що презерватив створили не лише для того, щоб уникати небажаної вагітності, а й для запобігання інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом. На жаль, підхопити якусь болячку можна навіть під час орального сексу, тому будьте обережними!

Два – ознака 100-відсоткової гарантії

На жаль, така винахідливість може не вельми позитивно вплинути не лише на сам процес, а й на вашу безпеку. До прикладу, є всі шанси, що презервативи порвуться або ж просто один із них злізе під час сексу. Пам'ятайте, що одного кондома цілком достатньо.

Розмір не має значення

Насправді, це зовсім не так. Занадто великий презерватив буде сповзати, а от маленький має усі шанси порватися. Визначається розмір не по довжині, а – ширині. Продаються презервативи різних розмірів: від найменшого S (3-4 см у ширину) до найбільшого XXXL (понад 6,2 см в області головки та 5 см біля основи).

Читайте також: Науковці назвали 5 вагомих причин спати голяка