Науковці вразили несподіваним відкриттям, пов'язаним з тривалістю життя

Учені з Австралії підтвердили взаємозв'язок між швидкістю ходьби та тривалістю життя. Науковці зробили висновок, що ходьба у швидкому темпі зменшує ризик передчасної смерті.

Фахівці з університету Сіднея разом з ірландськими та британськими вченими, виявили: регулярна й активна ходьба зменшує ризик смертності від усіх причин у середньому на 20%. До того ж, якщо таку ходьбу практикують люди похилого віку (старше 60 років), позитивний ефект проявляється удвічі сильніше

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Сучасний спосіб життя дуже сильно обмежує рухову активність людини: сидяча робота, довгий час, проведений за кермом машини, пасивний відпочинок у вільний час. Ті, хто не займаються фізичною активністю, ризикують прожити менше тих, хто часто гуляє на свіжому повітрі. При цьому важливо щоб швидкість прогулянок була не повільною, а швидкою.

Чим швидше ви ходите, тим довше проживете / collective-evolution

Наприклад, активну 5-ти кілометрову прогулянку на швидкості вже можна вважати помірним фізичним навантаженням.

Під час експерименту вчені з'ясували, що в порівнянні з тими, хто ходить повільно, у людей із середньою швидкістю ходьби зменшився ризик передчасної смерті від усіх причин на 20%, а ті, хто ходив більш активно, – на 24%.

Тому, не можна недооцінювати величезну користь активної та регулярної ходьби для здоров'я.

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