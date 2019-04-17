Науковці вперше дізналися повний хімічний склад молока

Канадські хіміки встановили точний склад коров'ячого молока. Фахівці виявили в ньому не тільки 972 унікальні структури, а й ДНК самих тварин. Раніше всі складові цього напою були невідомі.

Так, вчені знайшли всі білки, жири, цукру та інші сполуки, які є в знежиреному і цілісному коров'ячому молоці. Для цього хіміки провели низку тестів з чотирма різновидами знежиреного та незбираного молока, що продаються в магазинах Канади. Вони заморозили невелику кількість кожного зразка і пропустили їх через фільтри, що відсівають великі молекули жирів і білків.

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Розкрито усі хімічні складові молока

Проаналізувавши інші складові, дослідники дізналися, що молоко складається з 972 унікальних з'єднання, які утворюють приблизно 2,35 тисячі метаболічних структур. Вчені підкреслили, що молоко виявилося простіше за структурою, ніж слина, сеча або кров людини, а також материнське молоко.

Фахівці знайшли кілька десятків абсолютно нових білкових і жирових молекул в складі молока. І дізналися, що нежирні і цільні сорти молока відрізнялися не тільки кількістю жиру, а й жиророзчинних вітамінів A, D і E. Крім того, в молоці було виявлено рослинні гормони, гербіциди, пестициди і антибіотики, а також уривки ДНК і РНК самих корів.

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