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Науковці вкотре нагадали, чому не можна регулярно пропускати сніданок
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Учені протягом 18 років вели спостереження, щоб прийти до висновку, який буде особливо цікавим для тих, хто регулярно відмовляється від сніданку.
Зовсім недавно одне дослідження показало, що якщо люди роблять сніданок основним прийомом їжі протягом дня, а вечерю – найлегшим за кількістю калорій, то це дозволяє їм серйозно зміцнити здоров'я. І ось тепер вчені з Університету Айови на основі масштабного і тривалого дослідження прийшли до схожого висновку.
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Вони з'ясували, що відмова від сніданку у довгостроковій перспективі збільшує ризик хвороб серця аж на 87%. Серед 6 550 людей, за якими спостерігали дослідники, 59% снідали щодня, 5,1% – ніколи, 10,9% – рідко, а 25% – раз на кілька днів.
Спостереження показали наявність чіткого зв'язку між ставленням людини до сніданку та ризиком хвороб серця, хоча і з певними застереженнями. Люди, котрі не снідали, на 87% частіше стикалися з хворобами серця. Дослідники пояснюють причини цього зв'язку по-різному. По-перше, відмова від сніданку збільшує ризик вживання шкідливих закусок протягом дня. По-друге, сніданок допомагає збалансувати рівень цукру в крові і контролювати артеріальний тиск. По-третє, люди, котрі не снідають, в цілому можуть мати більшу кількість шкідливих звичок, що підвищують ризик хвороб серця.
Автори дослідження підкреслюють, що особливу шкідливими є соціальні мережі та сторінки знаменитостей, які популяризують відмову від сніданку як одного з радикальних засобів схуднення. Багато знаменитостей особливо підкреслюють, що вони ніколи не снідають, і саме це є секретом їх відмінного зовнішнього вигляду. При цьому вони опускають той факт, що за їх зовнішнім виглядом стежить ціла команда візажистів і стилістів, а також особистих тренерів і дієтологів.
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