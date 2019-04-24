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Ця дієта може врятувати від переїдання
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Експерти нагадують, що вживання певних продуктів допомагає не лише нормалізувати свою вагу, а й знижувати її. Зокрема, фахівці нагадали про користь однієї із найпопулярніших у світі дієт. Якщо ви прагнете не переїдати – спробуйте перейти на цей тип харчування.
Якщо ви постійно стикаєтеся з переїданням, то постарайтеся перейти на середземноморську дієту. Дослідження американських вчених показало, що цей різновид харчування не просто зміцнює здоров'я, але ще й захищає від ожиріння, а також хвороб печінки.
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Учені порівняли вплив середземноморської та західної дієт на не людиноподібних приматів. Виявилося, що ті тварини, які мали "західний стиль харчування", додавали у вазі. А ось середземноморська дієта змінювала смакові переваги тварин, які не вживали всю доступну їм їжу. Тим самим вони підтримували здорову вагу.
Спостереження показали, що група приматів на середземноморській дієті вживала менше калорій, мала знижену масу тіла й обсяг підшкірного жиру, в порівнянні з іншими тваринами.
Дослідники вважають, що сама по собі західна дієта була розроблена компаніями, які хочуть, щоб споживачі купували якомога більше продуктів. Саме тому порції при такому харчуванні є великими, калорійність кожної страви надмірною, а в продукти додають багато небезпечних для здоров'я трансжирів і інших компонентів, які не тільки призводять до переїдання і ожиріння, але і до багатьох хвороб.
А ось середземноморська дієта дозволяє людям, на думку авторів дослідження, отримувати справжнє задоволення від прийому їжі і при цьому не вживати надмірної кількості калорій. У цю дієту входять овочі, фрукти, горіхи, багато оливкової олії і морепродуктів.
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