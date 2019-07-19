Науковці вкотре довели, що шимпанзе переживають подібні до людських емоції

Шимпанзе, які разом дивляться фільми, переживають почуття близькості, схожі на емоції людей, повідомляють американські дослідники. Раніше вважалося, що така реакція властива тільки людині.

В експерименті науковців брали участь 45 шимпанзе.

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Учені показували їм відео, а потім спостерігали за їх взаємодією – після "кіносеансу" мавпи стали частіше залишатися поруч один з одним і йти на тактильний контакт.

Щоб переконатися в тому, що шимпанзе дійсно дивилися фільми, дослідники використовували прилади для відстеження рухів очей. Біля екранів мавп утримували за допомогою фруктів і напоїв.

Шимпанзе теж люблять дивитися телевізор разом

Здатність переживати і ділитися спільним досвідом створює між людьми певний зв'язок, – говорить один з авторів дослідження Воутер Вольф. – Виявилося, що цей процес має глибші еволюційні корені, ніж заведено вважати.

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