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Науковці вкотре довели, що шимпанзе переживають подібні до людських емоції

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Американські вчені зробили чергове відкриття - фото 1
Американські вчені зробили чергове відкриття

Шимпанзе, які разом дивляться фільми, переживають почуття близькості, схожі на емоції людей, повідомляють американські дослідники. Раніше вважалося, що така реакція властива тільки людині.

В експерименті науковців брали участь 45 шимпанзе.

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Учені показували їм відео, а потім спостерігали за їх взаємодією – після "кіносеансу" мавпи стали частіше залишатися поруч один з одним і йти на тактильний контакт.

Щоб переконатися в тому, що шимпанзе дійсно дивилися фільми, дослідники використовували прилади для відстеження рухів очей. Біля екранів мавп утримували за допомогою фруктів і напоїв.

Шимпанзе теж люблять дивитися телевізор разом - фото 342045
Шимпанзе теж люблять дивитися телевізор разом

Здатність переживати і ділитися спільним досвідом створює між людьми певний зв'язок, – говорить один з авторів дослідження Воутер Вольф. – Виявилося, що цей процес має глибші еволюційні корені, ніж заведено вважати.

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Джерело: BBC
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