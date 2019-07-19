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Найдраматичніший пес у світі розвеселив мережу: відео

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Цей пес справжня королева драми - фото 1
Цей пес справжня королева драми

У мережі не можуть втримати сміх від кумедного собаки, який з легкістю може отримати звання королеви драми. Якщо ваш настрій потребує підйому, то це варто зацінити!

На платформі Reddit користувач з ніком Platinum поділився епічним записом з собакою, який за короткий час опинився у трендах. Всього за 14 годин відео переглянули понад 91 тис. осіб, а ще понад 900 залишили коментарі. А все тому, що на ролику можна побачити, як домашній улюбленець грається на дивані, а в один момент іграшка падає на підлогу. Однак ця дрібниця стала причиною для справжньої драми, тож собака вирішив страждати та вити, демонструючи весь біль втрати.

І ще: Зовсім різні сестри стали зірками мережі: фото

dog on the house camera being a total drama queen from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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