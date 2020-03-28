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Науковці виявили зв'язок між кольором волосся та тривалістю життя

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Науковці пов'язали колір волосся з тривалістю життя - фото 1
Науковці пов'язали колір волосся з тривалістю життя

Учені зі школи клінічної медицини Кембриджського університету встановили взаємозв'язок між кольором волосся і тривалістю життя. Результати спостереження вас здивують.

Фахівці проаналізували геноми сотень тисяч людей і дійшли висновку, що у людей з темним кольором волосся найчастіше статеве дозрівання наступає раніше. А ранній пубертат підвищує ризик розвитку деяких захворювань, наприклад, хвороб серцево-судинної системи і діабету другого типу.

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Учені припустили, що колір волосся і статеве дозрівання пов'язані через гіпофіз, тому що ця залоза одночасно виділяє гормони, які регулюють дозрівання статевих залоз і впливають на пігментацію.

Темний колір волосся може впливати на тривалість життя - фото 394683
Темний колір волосся може впливати на тривалість життя

Відтак, якщо вірити спостереженню науковців, люди з темним кольором волосся мають коротшу тривалість життя. Втім, це геть зовсім не означає, що вам потрібно бігти та перемальовуватися у блонд. Такий фокус не спрацює ;)

Нагадаємо, що нещодавно науковці виявили ще одну несподівану корисну властивість бігу. Сотні тисяч людей, які бажають схуднути, регулярно займаються бігом. А тепер учені довели, що саме цей різновид фізичних навантажень збільшує тривалість життя. Якщо ви хочете прожити довше, і при цьому якомога довше не хворіти, то обов'язково починайте бігати.

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Джерело: Medikforum
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